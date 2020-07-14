Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maruz kaldığımız ve bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe/işgal girişimini tekrar yaşamamak adına, daha güçlü devlet ve millet olarak varlığımızı sürdürmek için dersler çıkarmak kaçınılmazdır.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maruz kaldığımız ve bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe/işgal girişimini tekrar yaşamamak adına, daha güçlü devlet ve millet olarak varlığımızı sürdürmek için dersler çıkarmak kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Atalay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Milletine, millet iradesini temsil eden Meclisine, askerine, polisine roket atacak, mermi yağdıracak kadar gözü dönmüş, canileşmiş hain taşeron örgütün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acıların canlılığını koruduğunu vurgulayan Atalay, bu örgütün yıllarca cemaat, hizmet hareketi gibi farklı isim ve yöntemlerle devletin bütün kurum ve kuruluşlarına sızmayı başarmasına tanıklık etmenin de kahredici bir hakikat olduğuna dikkati çekti.

Atalay, yasal çerçevede, adaletten sapmadan, kayırmacılık olmadan, devleti ve milleti hedef alanların hak ettikleri cezayı çekmeleri ve devletin bütün kurum ile kuruluşlarının bu hainlerden arındırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada devlet ve millet olarak var olmanın ağır bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedeller geçmişte ödenmiştir, istiklal ve istikbal uğruna bundan sonra da ödenmesi gerekli olabilecektir. Maruz kaldığımız bu girişimde FETÖ/PDY mensuplarının caniliklerini anlamak mümkün değildir ancak amaçlarını, kime hizmet ettiklerini ve sinsice uyguladıkları yöntemlerini tespit etmek mümkündür. Devletimizi ve milletimizi hedef alan iç ve dış mihrakların boş duracağını düşünmek en hafif deyimle aymazlıktır."

"Bundan sonra da tavrımız milli iradeye saygıdan yana olacaktır"

Maruz kalınan ve bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe girişimini tekrar yaşamamak adına daha güçlü olmanın, devlet ve millet olarak varlığı sürdürmek için dersler çıkarmanın kaçınılmaz olduğuna işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

"Bu noktada kamu yönetiminde liyakatın, ehliyetin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemini, aynı zamanda aidiyetin devletimize, milletimize, bayrağımıza olanların tercih edilme zorunluluğunu vurgulamak durumundayız. Bahsettiğimiz bu ilkeleri önceleyen hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik devlet olmak, farklı kılıklarla ve yöntemlerle ortaya çıkması muhtemel yapılanmaları ve girişimleri önlemenin reçetesidir.

Türk-İş Konfederasyonu olarak 4 yıl önce olduğu gibi bundan sonra da tavrımız milli iradeye saygıdan, demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden yana olacaktır. Mukaddesatı ve millet iradesini hedef alan her türlü kirli oluşumun karşısında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 4 yıl önce milletimize ve devletimize sahip çıkmak için canını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize ve aziz milletimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA