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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 2 bin 578 liranın altını konuşmayız

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücret konusunda bu rakamın altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini söyledi.

05.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:03
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 2 bin 578 liranın altını konuşmayız

Türk-İş Genel Başkanı , bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni konusunda bu rakamın altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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