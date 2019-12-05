Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 2 bin 578 liranın altını konuşmayız

05.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:03

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücret konusunda bu rakamın altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini söyledi.