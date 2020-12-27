Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirilmemelidir"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için, "İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı