Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz."
03.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:05
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücret) İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım