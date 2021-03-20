Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Afyonkarahisar'da 460 daireli kooperatifin kura törenine katıldı Açıklaması

Afyonkarahisar'da Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Demiryol-İş, Türk Harb-İş ve Yol-İş sendikalarının ortaklaşa yaptığı Dem-Har-Yol Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 460 dairenin sahipleri kurayla belirlendi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kura töreninde, Türk milletinin zor bir coğrafyada yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir coğrafyada kıymetli bir ülke olduğunu aktaran Atalay, "100 yıl evvel de 200 yıl evvel de düşmanımız vardı, bugün de var. Dışarıda da içeride de var. Onun için beraber olmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Türkiye'nin kendisinden başka dostu olmadığına işaret eden Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk İş Sendikaları Konfederasyonu'nun 1 milyon 200 bin üyesi var. 6 milyonluk bir aileyiz. Türkiye'nin bütün bölgeleri bu ülke için şehit verdi. Hala vermeye devam ediyor. Bu bölgede Yunanlıların yaptıklarını dedelerimiz, atalarımız anlattı. Onun için biz birbirimize sarılmak, beraber olmak mecburiyetindeyiz. Sandığa gittiğinizde kime istiyorsanız ona oy verin ama o ana kadar bu ülkeden yana olmak mecburiyetimiz var. Devletten yana olmak mecburiyetimiz var. Onun için yan yana geldiğimiz zaman aşamayacağımız problem olmaz."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da ucuz maliyetle yüzlerce insanın ev sahibi olmasına vesile olacak kooperatifçilik örneğinin başarıyla tamamladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dairelerin sahipleri kurayla belirlendi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay