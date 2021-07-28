Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu
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Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu

Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel

Türk-İş'in araştırmasına göre, temmuzda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu.

Türk-İş'in araştırmasına göre, temmuzda 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2021 yılı temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 903 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 9 bin 457 lira oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,35 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk yedi ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 12,10'u bulurken, gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,65 oldu.

Tavuk ve yumurta fiyatı arttı

Araştırmaya göre, bu ay süt ve yoğurt fiyatında artış tespit edilirken, peynir fiyatı aynı kaldı. Fiyat artışları ayın ilk haftası itibarıyla etiketlere yansıdı.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, Kurban Bayramı'nın da etkisiyle et ile sakatat fiyatı aynı kaldı, tavuk fiyatında artış görüldü.

Yumurta fiyatı bu ay da artış gösterdi. Kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya gibi bakliyat ürünlerinin fiyatı bu ay da değişmedi.

Yaş sebze-meyve fiyatları, özellikle sebzedeki fiyat gerilemesi nedeniyle ortalamada düştü. Geçen ay kilogramı ortalama 7,90 olan taze sebze-meyve fiyatı bu ay 7,33 lira olarak hesaplandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı geçen ay 7,21 lira iken, bu ay 6,31 liraya geriledi. Ortalama kilogram meyve fiyatı ise değişmedi ve bu ay 8,55 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, beklenen ve aylardır yürürlüğe girmeyen ekmek zammı bu ay yüzde 16,67 oranıyla uygulamaya kondu. Un ve irmik fiyatı ile bulgur fiyatı değişmedi, pirinç fiyatında artış görüldü.

Gıda maddelerinden tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatı aynı kaldı. Siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı da değişmedi. Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohum ürünlerine bayram döneminde indirim uygulandı.

Baharat ürünleri ile çay ve ıhlamur fiyatı değişmedi, bal, pekmez, reçel, şeker, tuz ve salça fiyatında da farklılık olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 903, yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu - Haberler
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