Türk iş dünyasının arama motoruna 50 ülkeden giriş yapıldı
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Türk iş dünyasının arama motoruna 50 ülkeden giriş yapıldı

İş dünyasının yeni arama motoru ve sosyal medyası 'yerliara.com' ihracata açılan kapı oldu.

Türk iş dünyasının arama motoruna 50 ülkeden giriş yapıldı
27.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:08

İş dünyasının yeni arama motoru ve sosyal medyası 'yerliara.com' ihracata açılan kapı oldu. Platform bünyesindeki 25 binden fazla şirket profili 50'den fazla ülkede görüntülenme aldı. Covit-19 pandemisinden dolayı dijitale taşınan iş dünyası, yerliara.com'daki görüntülendiği ülkenin resmi diline göre açılan profil sayfaları sayesinde ihracatta yeni işbirlikleri sağlamaya başladı.

Yerliara platformunu kullanan ülkeler sıralamasında ilk sırada Almanya yer alırken, bunu sırasıyla Azerbaycan, Irak, Çin, İran ve İngiltere izledi. Yerliara tarafından yakın zaman önce oluşturulan Covid-19 Mücadele Firmaları bölümü de yabancıların ilgi odağında. Buradan firmalara giden alım talebi miktarı yüzde 400'e varan oranda artış gösterdi. Site istatistiklerine göre yerliara Alaska'dan Yeni Zelanda'ya kadar 50'den fazla ülkeden 2 milyona yakın görüntülenme aldı.

İş dünyasının önde gelen STK'larının desteğiyle hayata geçirilen ve tamamen ücretsiz olarak firmaların kullanımına açılan Yerliara'nın başta KOBİ'ler olmak üzere birçok şirkete yeni nesil fırsatlar sunduğunu belirten platform sözcüsü Burak Önder, "Yerel kabiliyetlerimiz bugün hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Firmalarımızın üretim güçleri, yerli teknolojiye ulaşma imkanları mutlaka desteklenmeli. Yerliara'ya destek veren onlarca STK sayesinde bu gücümüz daha görünür hale gelmeye başladı" dedi.

Önder, dijital pazarlama ve sanal fuarlara yönelik yatırımların artacağını Türkiye'nin de burada ön alması gerektiğini ifade etti. Yerliara'nın bu bağlamda Türkiye'nin sanal fuar alanlarından biri olarak konumlandığını ifade eden Önder, "Türkiye sağlam üretim alt yapısını bu süreçte güçlü tutmayı başarırsa gelecekte çok başarılı bir döneme geçiş yapabileceğiz. Tıpkı sağlık sektörümüzün gösterdiği başarıyı gücünü üretimden alan firmalarımız da gösterecek ve bu süreci el birliğiyle atlatacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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