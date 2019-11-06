Türk-iş bu vergi düzeni adil değil

06.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:02

Türk-İş Bu vergi düzeni adil değil

TÜRK-İş Konfederasyonu, mecliste görüşülen vergi sistemi hakkında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. İzmir'deki açıklamayı okuyan Tez-Koop-İş İzmir 2 nolu Şube Başkanı Caner Fırat, Bu vergi düzeni adil değil dedi.

Türk-İş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 'Yeni Vergi Yasası' hakkında 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması düzenledi. İzmir'de Konak Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına sendika üyeleri katıldı. Basın açıklamasının ardından üyeler, imza kampanyası başlatarak tepkilerini dile getirdi. Türk-İş Konfederasyonu adına basın açıklamasını yapan Tez Koop İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Caner Fırat, mevcut vergi sisteminin adaletsiz olduğunu belirterek, Ülkemizde ücretli çalışanlar üzerinde vergilerin ağır yükü bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle günden güne geri gidiyor. Bu vergi düzeni adil değil. TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikler içeren yasa teklifi, emekçilerin beklentilerini karşılamıyor dedi.

'VERGİ ADALETİ SAĞLANMALI'

Dar gelirli kesimlere yüklenen vergi yükünün adil olmadığının iddia eden Fırat, şunları söyledi

Dar gelirli ve sabit gelirli kesimler, daha adil bir vergi sisteminin oluşturulmasını bekliyor. Türkiye'de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelikle adalet sağlanmalı. Bu yönde atılan tüm adımlar konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenlerle aynı oranda ilgilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir. Bu adaletsiz yapının değiştirilmesi gerekiyor. Türk-İş olarak, ücret kazanımları bakımından asgari ücretten alınan verginin kaldırılmasını talep ediyoruz. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları da acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız durumun bir an önce ortadan kaldırılmasıdır. İdeal bir vergi sistemi, sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır.

Basın açıklamasının ardından üyeler, kurulan imza masasına giderek imza kampanyasına destek verdi.

Kaynak: DHA