HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

Türk-İş Başkanlar Kurulu 24. Dönem Beşinci Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı
02.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:06

Türk-İş Başkanlar Kurulu 24. Dönem Beşinci Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu 24. Dönem Beşinci Toplantısı, 1 Eylül Salı günü Aydın Didim'de yapıldı. Ülkenin ve çalışma hayatının gündeminde bulunan konuların değerlendirildiği toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, Covid-19 salgınının alınan ve sıkı uygulanan tedbirlerle yılın ilk yarısında belirli bir seviyede tutulduğu ancak, son haftalarda salgının yayılım hızındaki artışın tedirginliğe yol açtığı belirtilerek, "Çalışanların sağlıklarının korunması ve yaşama şartlarının iyileştirilmesi öncelikli konudur" denildi. Salgın döneminin çalışma hayatının ve işçi-işveren ilişkilerinin geleceği bakımından yol gösterici olacağı kaydedilen bildirgede, "Türk-İş Başkanlar Kurulu, işçi sağlığı ve çalışma hakkı ihlallerinin ortadan kaldırılmasını talep etmekte, aksi girişimlerin takipçisi ve denetleyicisi olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bildirge şöyle devam etti:

"696 sayılı KHK'yla kamuda istihdam edilen işçilerin başta ücret olmak üzere özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi mücadelemiz olumlu sonuçlanmış, yapılan yasal düzenlemeler eksiklikler taşımasına rağmen, olumlu bir adım olmuştur. Ancak geçici bir süre için ve istisnai olarak yapılan düzenlemeler sürekli olmamalı, öngörülen sürede sona erdirilmelidir."

"Kamu şeker fabrikaları (TürkŞeker), üretim prosesi bakımından tam zamanlı, kıdemli ve kalifiye işçi istihdamı gerektirmektedir" diye devam eden bildirgede, "Bu fabrikalardaki işçi açığı geçici işçilerin kadroya geçirilmesi ve yılın tüm aylarında istihdam edilmesiyle karşılanmalıdır. Bu kapsamda tüm geçici işçilerin kadroya alınması, özellikle üretimin yeniden başladığı bugünlerde büyük önem kazanmaktadır" denildi.

Sendikal örgütlenmenin önündeki sorunların kaldırılmasının istendiği bildirgede, Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerilim de hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Türk-İş Başkanlar Kurulu, ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu temel alınarak başta deniz yetki alanlarının paylaşımı olan karasuları ve kıta sahanlığı olmak üzere, her alanda hak ve çıkarlarının korunması doğrultusunda yapılan girişimlerin yanındadır. Sorunların müzakereyle barış içinde çözüme kavuşması öncelikli olmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Demet Şener Didem Soydan Defne Samyeli
Spor Arda Turan Erol Bulut Lionel Messi Enner Valencia Ricardo Quaresma
Daha Fazla Kız Bakan Eylül İtalya
Şu an buradasınız: Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 23:10:25. #1.15#
title