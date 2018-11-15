Türk-İş Başkanı Atalay'dan Tatvan Belediyesine Ziyaret
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bitlis'in Tatvan Belediyesini ziyaret etti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bitlis'in Tatvan Belediyesini ziyaret etti.
Atalay, eğitim seminerine katıldıktan sonra beraberindeki heyetle Tatvan Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Fettah Aksoy ile makamında görüştü.
Aksoy, Atalay'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.
Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) garını ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.