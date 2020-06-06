Türk-İş Başkanı Atalay'dan Kocaali Beyediye Başkanı Acar'a ziyaret Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'ı ziyaret etti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Atalay, ilçenin yeşili, mavisi, denizi ve şifalı kumu ile ülkenin göz bebeklerinden biri olduğunu söyledi.

İlçenin her geçen gün geliştiğini ifade eden Atalay, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Karadeniz'in en güzel ilçelerinden biri olmaya aday. Bu vesile, bizleri Kocaali'mizde misafir eden, kıymetli Belediye Başkanımız Ahmet Acar'a, AK Parti İlçe Başkanı Ersan Demir'e teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dilerim." diye konuştu.

Ahmet Acar da "Çok kıymetli büyüğümüz, ağabeyimiz Sayın Ergün Atalay'ın ziyareti bizleri ziyadesi ile onurlandırdı. Kendisine ve beraberinde eşlik eden, kıymetli başkanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Ziyarette, Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol, Koop-İş Sakarya Şube Başkanı Şevket Ulusinan ve Koop-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Şahin Kaya da yer aldı.

Kaynak: AA