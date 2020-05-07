Türk-İş Başkanı Atalay'dan iş yerlerinde "koronavirüs salgını" uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk-İş Başkanı Atalay'dan iş yerlerinde "koronavirüs salgını" uyarısı Açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan iş yerlerinde
07.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:38

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işletmelerin, maliyetleri azaltmak için işçi sağlığı ve iş güvenliğini ikinci plana bırakması durumunda, açılmaya başladıkları dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çok daha hızlı yayılacağı uyarsında bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işletmelerin, maliyetleri azaltmak için işçi sağlığı ve iş güvenliğini ikinci plana bırakması durumunda, açılmaya başladıkları dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çok daha hızlı yayılacağı uyarsında bulundu.

Atalay, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının en temel konularının başında geldiğini, işçilerin çalışma koşullarından kaynaklanan risklerden korunması, kendilerine uygun işlere yerleştirilmesinin öncelikli hususlar olduğunu vurguladı.

Yaşanan iş kazalarının, ağır ihmalin, emek maliyetini düşük tutarak rekabeti ve karlılığı sağlama isteğinin, eğitimsizliğin, denetimsizliğin ve yaptırım eksikliğinin sonucunda meydana geldiğine dikkati çeken Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizdeki iş yerlerinin ağırlıklı bölümü insana yakışır, elverişli çalışma koşullarına sahip değildir, güvenli ve sağlıklı ortamlardan uzaktır. İş sağlığı ve güvenliği sorunları ve çözüm yolları, bir sistem bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. İstihdam biçimlerinden eğitim politikalarına, sendikal örgütlenmeden iş yeri denetimlerine, koruyucu sağlık politikalarından ilgili mevzuatın uygulanmasına ve yasal-idari yaptırımlara kadar konunun bütüncül çerçevede ele alınması büyük önem taşımaktadır."

Atalay, 2012'de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda kamu-özel sektör ayrımının ortadan kaldırılarak, işle ilgili sağlık ve güvenliği sağlamanın işverenin temel yükümlülüğü kabul edildiğini hatırlattı.

Kanunda yapılan düzenlemelerin işçi sağlığı ve iş güvenliği için önemli olduğunu ancak bunların büyük bölümünün sadece belli bir sayıda işçi istihdam eden, kurumsallaşmış ve sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerlerinde tam anlamıyla uygulanabildiğini bildiren Atalay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde faaliyette olan işletmelerin yüzde 98'i küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmelerde sendikal örgütlülük de çoğu zaman mümkün olamamaktadır. KOBİ olarak tanımlanan işletmeler kanunda yer alan düzenlemeleri maliyet gerekçesiyle uygulamaktan kaçınmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyma yetkinliğinde olmamalarıyla birlikte denetimleri de yetersizdir."

"Kovid-19'a karşı koruma sağlanmalı"

Bütün dünyada etkisi devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle birçok işletmenin faaliyetini durdurduğunu, salgının yayılmasını yavaşlatmak için getirilen sınırlandırmaların bu ay içinde aşamalı kaldırılmaya başlanacağını hatırlatan Atalay, "Özellikle sınırlandırmaların kalkmaya başlayacağı bu dönemde koronavirüs ile ilgili iş yeri özelindeki tehlikelerin belirlenmesi, ayrı bir risk değerlendirmesinin yapılması veya mevcut risk değerlendirmesinin güncellenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Atalay, şu değerlendirme bulundu:

"İş yerlerinde maruziyetin azaltılması için özellikle yemekhane ve dinlenme alanlarında, sosyal mesafenin artırılmasına ilişkin önlemlerin belirlenmesi, ayrıca işçilere verilmek üzere koronavirüse karşı koruma sağlamaya uygun ve yeterli sayıda kişisel koruyucu donanım temin edilmesi gerekmektedir. İş yerlerinde bu önlemlere uyulması için denetimlerin yapılması ve kesinlikle idari ceza yaptırımlarının uygulanması gerekmektedir. Ancak yaptırımlar gözden geçirilmeli ve caydırıcı bir seviyede olmalıdır.

Geçmişte birçok işletmede ekonominin daraldığı dönemlerde maliyetleri azaltmak için işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin ikinci plana bırakıldığı bilinmektedir. Aynı tutumun işletmelerin açılmaya başladığı önümüzdeki dönemde devam etmesi halinde koronavirüs salgını çok daha hızlı yayılma gösterecektir. Bu nedenle işletmelerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve nitelikli kişisel koruyucu donanımların işçilere dağıtılması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda işverenlere önemli sorumluluk düşmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Haberler
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan 'normalleşme' yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nenad Bjelica Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Türk-İş Başkanı Atalay'dan iş yerlerinde "koronavirüs salgını" uyarısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:50:02. #1.14#
title