Türk İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

31.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:07

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak ziyaretinde asgari ücreti yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Atalay, 2 bin 578 TL'nin altında masaya oturmayacaklarını hatırlatarak önümüzdeki yıl yapılacak olan görüşmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Atalay, "Devleti idare edenler, hükumet, bakanlık hakemlik yapmadan bizim anlaşma şansımız olmaz" diye konuştu.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 yılının son günü Zonguldak'a gelerek Genel Maden İşçileri Sendikası'ni ziyaret etti. Burada maden ocakları ve maden işçilerinin önemine değinen Genel Başkan Atalay, kaçak maden ocaklarında ölen işçilere de Allah'tan rahmet diledi. Kaçak maden ocakları sorununa da değinen Atalay, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını yanıtladı. Atalay, asgari ücrete yönelik soruya şu yanıtı verdi:



"Geçen yıl yüzde 26'nın üzerinde bir zam alındı. O zaman kamuoyunda ne oldu ne gitti yakinen biliyoruz. Birileri bizi ülkeyi karıştırıyor diye mahkemeye kadar götürdü işi. Bu asgari ücretlerin yüzde 99'u sanayide çalışan, AVM'de çalışan, berberin yanında çırak olarak çalışan, yolda benzin istasyonunda çalışan pompacı ile muhabbet ettim. Bu insanların yüzde 99'u örgütsüz. Ne bir sendikaya örgütlü. Ne bir işveren örgütüne örgütlü. Biz de burada 40 senedir Türk-İş olarak temsil noktasındayız. 15 kişilik bir kurum. Demokratik olmayan bir yapısı var. Biz burada bununla ilgili nasıl kamuoyu oluştururuz. Zaman zaman bize söylüyorlar. Bu adamların yüzde 99'u bizim üyemiz değil. Bizim dilimiz döndüğü kadar kamuoyu oluşturup bu rakamı ne kadar yukarı çekebilirsek onu istiyoruz. 2.578'i açıkladığımız zaman Zonguldak'ın köyündeki adam bilmez ki ne 2.578? Elimizde bir veri var. Açlık, yoksulluk sınırları ve yaşam maliyetleri. Söylediğimiz ile olan arasında bir uyum olması lazım. Ben de söylemesini biliyorum bazı siyasiler 10 bin olsun diyor, 7 bin olsun diyor. Birisi 4 bin olsun diyor. Bir de onun işveren tarafı var. Biz 2.578 dedik böyle olursa masada oluruz dedik. Olmazsa masada olmayız. Maalesef onun dışında başka bir yetkimiz yok. Bir daha ki dönem bununla ilgili Sayın Bakanın açıklaması var. İki taraf anlaşsın. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız? Sayın bakana da anlattım. Devleti idare edenler, hükumet, bakanlık hakemlik yapmadan bizim anlaşma şansımız olmaz. Anlaştığımız işverenlerin hiçbirinde asgari ücretli yok. Asgari ücretin üstünde ücret alıyor."



AVM çalışanları 'modern madenci'



Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, alışveriş merkezlerinde çalışan personellerin modern madenci olduğunu sabahın erken saatlerinde işe girip gecenin ilerleyen saatlerinde mesailerinin sona erdiğini aktardı. Atalay, "Bu dediklerimiz AVM'de, sanayide... AVM'ye giriyor sabah 08.30, akşam 22.00'de çıkıyor. Ben zaman zaman anlatıyorum. Asıl modern madenci onlar. Asgari ücret alıyorlar, güzel giyiniyorlar ama güneşi görmüyorlar. Sabah 08.30, gece 22.00 o çatının altında onlara bir çare bulmak lazım. Onları da ülke gündemine getirmek lazım. Biz yasama değiliz, yürütme değiliz, yargı değiliz. Söylüyoruz ülkeyi yönetenler bununla ilgili çözüm bulmak lazım. Ekonomik anlamda yer altıyla ilgili sıkıntımız problemimiz yok. Ama yer üstünde çalışan aynı ücreti alan, arasında bin lira fark olan arkadaşlarımız var. Bu konuyla ilgili Sayın Bakan da samimi, milletvekillerimiz de konuyu biliyor. Hatta bilmiyorum bir sürpriz olabilir. Oldu oldu, olmadı bir ay içerisinde bakan burada olacak. Asgari ücretlinin sorunu da bizim sorunumuz, işçimizin sorunu da bizim sorunumuz. Bizim görevimiz de bunu ülke gündemine taşımak buna netice almak. Ama esas problem şu 51 bir tarafta 49 bir tarafta. 49 ile ilgili olumlu bir şey sorduğun zaman 51 ortada, 51 ile olumlu bir şey sorduğun zaman 49 ortada. Arada sıkıntıyı biz çekiyoruz" diye ifade etti.



EYT sorusuna, "Bir yerden başlamak lazım"



Gazetecilerin erken yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorularını da yanıtlayan Atalay, "EYT tabir ettiğimiz kardeşlerimizin sayısı devletin rakamına göre 600 bin, bir rakama göre 700 bin. Türk-İş kongresinde söylüyorum. Dünyada ortalama 4 kişi çalışıyor bir emekliye bakıyor. Avrupa'da üç işçi çalışıyor bir emekliye bakıyor. Bİzim ülkemizde maalesef 1.8. Biz ne zaman kayıtdışı yüzde 30, 35 civarında kayıt dışını çözersek bu meseleyi çözersek. Kayıt dışı çözülmedi diye de bu sürdürülebilir bir iş değil EYT ile ilgili. Yaşı 50'ye gelen arkadaşlarımız var. Bir işe giremiyorlar. Emekli olamıyorlar. Onların sosyal güvenceyle ilgili, sağlıkla ilgili, belli bir yaş ümidi koyup bir yerden başlamak lazım. İfadem oydu. Bir yerden başlamak lazım. O da sürdürülebilir beklenecek bir durum değil" ifadelerine yer verdi.



Atalay'a GMİS ziyareti anısına çeşitli hediyeler verildi. Atalay ziyaretin ardından Zonguldak Valiliği'ne hareket etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA