Türk-İş Başkanı Atalay: "Buna Muhalefet Edeceğimizi Kamuoyuna Buradan Açıklıyorum"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, açıklanan asgari ücrete muhalefet edeceklerini belirterek, "Biz TÜRK-İŞ heyeti olarak bunun bizim için kabul edilir bir tarafının olmadığını ifade ettik" dedi.



Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve heyecanla beklenen 2018 asgari ücret zam oranı için yapılan görüşme sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL, net olarak bin 603 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete yüzde 14,2 zam yapılmış oldu. Bu açıklamanın hemen ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve yapılan zamma muhalefet edeceklerini belirterek, kendileri için kabul edilemez olduğunu söyledi.



"Bin 603 TL'nin bu ülke şartları için az olduğunu ifade ediyoruz"



Ergün Atalay sözlerine şöyle devam etti:



"Bir aydır devam eden asgari ücret pazarlığı 2 dakika önce sonuçlandı. Bu dördüncü toplantı. Bin 603 lira net, 2 bin 29 buçuk lira brüt ortalama 14.17'lik bir zam yapıldı. Biz Türk-İş olarak bundan bir ay önce ilk toplantıda dedik ki devletin resmi kurumu olan TÜİK'in rakamı bizim için geçerlidir. TÜİK resmi rakamını bin 893 lira olarak açıkladı. Bizlerde resmi teklifimizi bin 893 lira olduğunu ifade ettik. Bu süreç zarfında Çalışma Bakanı yetkilileriyle görüştük, Bakanla, Başbakan ile defalarca görüşme imkanı bulduk ve dedik ki bizim talebimiz budur. 'Sizin resim kurumun rakamı budur, bizde onu talep ediyoruz' dedik. Maalesef geldiğimiz nokta şuanda bin 603 lira. Biz Türk-İş heyeti olarak bunun bizim için kabul edilir bir tarafının olmadığını ifade ettik. Buna muhalefet edeceğimizi kamuoyuna buradan açıklıyorum. Bin 603 lira için hayırlı olsun demekten başka bir şey yok. 5 saatlik uzun bir süre oldu. Her seferinde yarım saatte bitmesi gereken bir pazarlıktı. İş verenin teklifi yüzde 7 civarlarındaydı galiba. Eğer ki yüzde 20 civarlarını bulsaydık oturup konuşabileceğimizi ifade ettik. Fakat maalesef bu 14.17 bizim için yeterli değil. İşverenlerimiz bu ülke şartlarında bizim açıkladığımız rakamın çok fazla olduğunu söylüyordu. Bizde, bin 603 liranın da ülke şartları için az olduğunu ifade ediyoruz. Geçinilebilecek bir rakam olmadığını belirtiyoruz. Keşke mükemmel bir haber verseydik ama maalesef olmadı."



"Gönül isterdi ki bu 5'inci olsun maalesef olmadı"



"40 sene içinde sadece 4 kere işçi, işveren ve hükümet beraber imza atma imkanı bulduk" diyene Atalay, "Gönül isterdi ki bu 5'inci olsun maalesef olmadı. Bununla ilgili kamuoyuna talebimizi açık ve net ifade ettik. Bizim rakamımız uçuk bir rakam değildi. Özellikle örgütü olan iş yerlerinde 100 liralık katkı payının devam etmesini talep etmiştik. Galiba onların 9 aylık bu katkı payının devam edeceği söyleniyor. Bu katkı payı onlara verilmese asgari ücretin üzerine verselerdi olumlu ortak bir netice alabilirdik. Belki onlar için yeterli bir rakam ama bizim için yeterli bir rakam değil" ifadelerini kullandı



"Hükümet ve işveren için yeterli, bizim için yetersiz"



Başbakan'ın sözlerine de değinen Atalay, "İki gün önce Başbakan Arabistan'a giderken enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. Hükümet açısından enflasyonun üzerinde bir rakam açıklandı. Hükümet, Bakanlık ve işverenler için yeterli bir rakam ama bizim için yeterli değil" şeklinde konuştu.



Taşeronda 1 milyon işçinin kadroya geçtiğini belirten Atalay, "Fakat 50 bin kişi kadroya geçmedi. 1 milyon kişinin kadroya geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz ama biran önce bu 50 bin kişinin sorununun çözülmesini istiyoruz. 1 milyon insanın mutluluğu, 50 bin kişinin gölgesinde kalmasın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA