Kritik Toplantı Öncesi Türk-İş Asgari Ücret Teklifini Açıkladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün yapacak.Toplantı öncesinde konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2 bin TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söyledi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ ENFLASYON

Atalay, "Enflasyon altında hiç bir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz" dedi ve ekledi:"Asgari ücret artışı için kırmızı çizgimiz enflasyon, 2 bin TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz."

YEP HEDEFİNE YAKIN GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri, TL'deki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 1,44 azalırken, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20,8 olan YEP hedefine yakın gerçekleşmesi bekleniyor.