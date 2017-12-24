Türk İş Adamları Mısır'da

Türkiye'den gelen bir grup iş adamının Mısır'ın İskenderiye kentindeki iş adamlarıyla görüşmeler yaptığı belirtildi.



Türk-Mısır İşadamları Derneği (TUMİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Şerif el-Berberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Türk iş adamının 4 günlük ziyaret için Mısır'a geldiğini söyledi.



İskenderiye'de farklı üretim merkezlerini ziyaret eden Türk iş adamları heyetinin Mısırlı iş adamları ile ikili görüşmeler yaptığını aktaran Berberi, heyetin yarın başkent Kahire'de de görüşmelerde bulunacağını ifade etti.



Şerif el-Berberi, Türk heyettekilerin çoğunluğunun ahşap ürünleri sanayisinin temsilcileri olduklarını aktardı.



Kasım ayında Türkiye'de düzenlenen Türk-Mısır İş Forumu kapsamında 100'e yakın Mısırlı iş adamı Konya ve İstanbul'u ziyaret etmiş, Türk iş çevreleri ile görüşmeler yapmıştı.