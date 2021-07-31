Türk iş adamları kuruluşu TÜİB'den Azerbaycan Teknoloji Üniversitesine destek

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ile Gence kentindeki Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi (UTECA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ile Gence kentindeki Azerbaycan Teknoloji Üniversitesi (UTECA) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile UTECA Rektörü Prof. Dr. Akif Süleymanov'un imza attığı protokol gereği TÜİB; üniversitede gıda, madencilik ve metalürji alanında faaliyet gösterecek teknoloji parkı kuracak, öğrencilerin çeşitli sanayi kuruluşlarında staj yapmasına katkı sağlayacak.

Bu kapsamda üniversitede Ortaklar ve Hamiler Konseyi kuruldu, Büyükfırat konseyin başkanı seçildi.

Büyükfırat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke cumhurbaşkanlarının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine koyduğu hedeflere ulaşmak ve buna katkı sağlamak için iş adamları olarak her alanda çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi.

Eğitimin öneminin bilincinde olduklarını vurgulayan Büyükfırat, UTECA ile iş birliği sayesinde hem iki ülke arasındaki ticari ilişkilere hem de kadroların yetiştirilmesine ciddi katkı sağlayacaklarını düşündüğünü belirtti.

Büyükfırat, Azerbaycan'ın kadim şehri Gence'nin hem de işgal sonrasında yeniden imarı gerçekleştirilen Karabağ'a yakın bölgede yer aldığını, UTECA'da yetişecek kadroların işgalden kurtarılan bölgelerin imar çalışmalarında yer alacağını kaydetti.

UTECA'da teknoloji parkı kuracaklarını, öğrencileri Türkiye'ye staj ve eğitime göndereceklerini bildiren Büyükfırat, bunun, Azerbaycan'ın kalkınma hamlesine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

UTECA Rektörü Prof. Dr. Süleymanov da öğrencilerinin iyi yetişmesi için sanayi sektörü ile sıkı iş birliği içerisinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Stratejik hedefler belirlediklerini, gıda, madencilik ve metalürji üzerine kadrolar hazırlayacaklarını belirten Süleymanov, bu konuda başvuruda bulundukları TÜİB'in kendilerine yardımcı olacağını kaydetti.

Süleymanov, sanayi tecrübesinin doğrudan üniversiteye gelmesine TÜİB'in büyük katkılar sağlayacağını, üniversite laboratuvarlarını işletmelerle ilişkilendirerek teoriyi uygulamaya koymayı hedeflediklerini bildirdi.

İşletmelerin akademisyenlerin bilgilerinden faydalanacağını, öğrencilerin de sanayi kuruluşlarında staj yapma olanağı elde edeceğini söyleyen Süleymanov, iş birliğinin önemli ve verimli sonuçlar doğuracağına emin olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov