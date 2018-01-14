Türk İş Adamları Katar'a Gidecek

Türk iş adamları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonuyla 15-17 Ocak'ta düzenlenecek "Türkiye-Katar İş Forumu"na katılacak.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, Birlik ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan anlaşma ve 2017'de firmalarla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 15-17 Ocak'ta Katar'a geniş katılımlı bir ziyaret düzenlemenin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek "Türkiye-Katar İş Forumu", TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shaikh Khalifa bin Jassim Al Thani'nin konuşmalarıyla başlayacak. Türkiye ve Katar'dan bakanların da katılımının beklendiği forumda, uzmanlar tarafından ülkeleri tanıtan sunumlar yapılacak.

Türkiye-Katar İş Forumu çerçevesinde başta altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri, makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri, enerji hizmetleri ile ilaç ve tıbbi cihazlar olmak üzere çeşitli sektörlerde iki ülkenin firma temsilcileri iş görüşmeleri yapacak ve bazı tesisler ziyaret edilecek.