Türk iş adamları "İnşaat ve Yol İnşaatı fuarı" ile ticarete kapı aralıyor

28.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:56

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türkiye'den 14 firmanın da katıldığı 12. Uluslararası İnşaat Fuarı "SmartCity 2019" ve "Kaztraffic 2019" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Körme Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kazakistan, Türkiye, Rusya, Belarus, Almanya, Polonya ve Çin 200'e yakın firma, binaların termal modernizasyonu, ısı izolasyonu teknolojileri ve inşaat- yol makinelerini sergiliyor.

Fuarda Türkiye'yi asfalt-yol makineleri, sahne sistemleri, iş makinesi yedek parçası, tabela sistemleri, vinç, çelik ve ahşap kapı imalatı yapan 14 firma temsil ediyor.

Organizasyonda yer alan bir Türk fuarcılık şirketinin yönetim kurulu başkanı Anıt Utku Bengisu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk firmalarının yol ve inşaat alanlarında yeni ürünleri sergilediklerini, Kazakistan'da nasıl bir strateji izleyeceklerini ise öngörmek için bu etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Fuar çerçevesinde Kazak firmalarla görüşmelere başladıklarını ifade eden Bengisu, fuarda aynı zamanda nisan ayında Ankara'da düzenleyecekleri Türkiye İnşaat ve Sanayi forumunun tanıtımını yaptıklarını aktardı.

Bengisu, Kazakistan'ın bölgenin yatırım yapılabilen en güvenli ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bugüne kadar Türk müteahhitler 22 milyar dolarlık iş bitirmişler Kazakistan'da. Daha aktif olmak lazım." dedi.

Büyük Türk firmaların Kazakistan'ın Aktau ve Türkistan eyaletlerinde önemli projeler almaya başladığını ve inşaat sektöründe önemli bir hareketlilik gözlemlendiğini kaydeden Bengisu, "Demir yolu hatlarının yapılması, nakliye kolaylıklarının sağlanmasıyla Türkiye ile Kazakistan arasında şu anda 2 milyar doların üzerinde olan ticaret hacmini 5 milyar, daha sonra 10 milyar dolara çıkarmalıyız." dedi.

-"Biz de kardeş ülkemizde bulunmak istiyoruz"

20 yıldır vinç üreten bir Türk firmasının yönetim kurulu başkanı Sabit Tekirdağ, Orta Asya ülkelerinden Özbekistan ve Türkmenistan'a ihracat yaptıklarını belirterek, "Kazakistan piyasasında çalışan vinçlerimiz var fakat adetler çok düşük, onları artırmak istiyoruz." dedi.

Bugüne kadar Orta Asya ülkelerine 400 bin avro civarında satış gerçekleştirdiklerini kaydeden Tekirdağ, "Kazakistan'dan beklentilerim çok fazla. Kısa sürede bir ortak anlaşmak üzereyiz. Burada ortak bir üretim yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Diğer bir Türk firmasının dış ticaret uzmanı Hasan Akbaş ise Kazakistan'ın büyük bir pazar olduğuna işaret ederek, "Kazakistan petrol, madencilik, bazı sanayi dallarında gelişmekte olan bir ülke. Bizim ürünler fabrikalarda kullanılabilecek vinç ve diğer ürünler. Biz de kardeş ülkemizde bulunmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA