Türk iş adamları Afrikalı meslektaşlarıyla bir araya gelecek

05.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:34

Ticaret Bakanlığının desteğiyle Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından 16-21 Şubat'ta Senegal'e "Ticaret Heyeti Programı" düzenlenecek.

Program kapsamında, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki bölge iş adamlarından oluşan 17 kişi ile Senegal'in başkenti Dakar'a gidecek DKİB heyeti, Senegal ve hinterlandı bölge ülkelerden gelecek Afrikalı iş adamları ile ikili iş görüşmelerinde bulunacak, pazarı inceleyerek, ihracat imkanlarını araştıracak.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, DKİB olarak bölge ihracatının artırılması ve bölge iş adamlarının alternatif pazarlara açılım sağlamaları açısından çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu yıl da mevcut geleneksel pazarlar dışında alternatif pazarlara açılmaları konusunda çalışmalar yürüteceklerini vurgulayan Gürdoğan, bu kapsamda ilk etapta şubat ayında DKİB organizasyonunda Senegal'e yönelik ticaret heyeti programını gerçekleştireceklerini belirtti.

Gürdoğan, Senegal'in Batı Afrika'nın en gözde pazarı ve liman ülkesi olduğunu aktararak, hızla gelişen ekonomisi ile inşaat ve altyapı alanında çok önemli yatırımların yapıldığı bir ülke olmasından dolayı da Doğu Karadeniz bölgesi iş adamalarının bu pazarda rahatlıkla iş yapacaklarına ve ihracat bağlantıları kuracaklarına inandıklarını bildirdi.

"Konteyner taşımacılığı imkanının olması ihracat şansını artırdı"

Senegal'in başkenti Dakar Limanına Türkiye'den ve Trabzon'dan da konteyner taşımacılığı imkanının olmasının, ihracat şansını çok daha artırdığına dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Afrika pazarının çok hızlı bir yükseliş göstermesi ve gelişmiş ülke pazarlarında yaşanan durgunluk nedeniyle, bölge ihracatçılarımızın Afrika pazarını değerlendirmeleri gerekiyor. Yapılacak program kapsamında ihracatçıların Senegal'de iş bağlantıları kuracaklarından ümitliyiz."

Kaynak: AA