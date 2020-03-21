Türk iş adamı Bulgaristan'da karantina altındaki otelinde yoksullara yemek sağlıyor Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bansko Kayak Merkezi'nde oteli bulunan Türk iş adamı Burhan Nemutlu, "Zor zamanlarda sıcak yemek" adını verdiği yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi yoksullara sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Bulgaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bansko Kayak Merkezi'nde oteli bulunan Türk iş adamı Burhan Nemutlu, "Zor zamanlarda sıcak yemek" adını verdiği yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi yoksullara sıcak yemek dağıtmaya başladı.

Bulgaristan genelinde 13 Mart'ta koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edilmesiyle personelinin güvenliğini sağlamak için otelini kendi kararıyla hizmete kapatan Nemutlu, daha sonra kayak merkezinin tamamen karantinaya alınması üzerine otelin baş aşçısı ile beraber ihtiyaç sahipleri için yemek pişirme fikrini hayata geçirdi.

Türk iş adamının, otelin baş aşçısı Selvet Lütova ile pişirdiği sıcak yemekler, Bansko Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında belediye çalışanları tarafından her gün otel mutfağından alınıp yoksul kişilerin adreslerine teslim ediliyor.

AA muhabirine konuşan Nemutlu, "Zor zamanlarda sıcak yemek" adını verdiği yardım kampanyasına diğer bazı otel işletmecilerinin de destek olduğunu belirterek, "İnsanlık uğruna zor zamanlar diye bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Nemutlu, dört gündür sürdürdüğü bu yardım faaliyetlerinin hem belediyenin hem de diğer bazı iş adamların dikkatini çektiğini aktararak, kampanyayı daha da genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Bölgedeki otel sahipleri ve diğer arkadaşları ile bir erzak deposu da kuran Nemutlu, buraya bağışlanan erzakları da ihtiyaç sahibi insanlara dağıtmaya başlayacaklarını duyurdu.

Karantina nedeniyle bir süredir dış dünyaya kapalı olan Bansko'da bir bağış fonu da oluşturduklarını kaydeden Nemutlu, bu fonda biriken para ile ihtiyacı olan kişilere destek vereceklerini ifade etti.

Aslen Bulgaristan Türkü olan ve uzun yıllardır Bansko'da yaşayan Nemutlu, "Vicdanlarımızın sorgulandığı bu yaşam sınavında herkes üzerine düşeni yapmalı. Birbirimize destek verdiğimiz sürece daha başarılı olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA