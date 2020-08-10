Türk iş adamı, 20 yıldır Avrupa'daki Türklerin gıda özlemini gideriyor
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Türk iş adamı, 20 yıldır Avrupa'daki Türklerin gıda özlemini gideriyor

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan ve toptan gıda sektöründe faaliyet gösteren Gima UK firmasının Yöneticisi Vehbi Keleş, "Türkiye'den getirdiğimiz çok ürün var. Kendi ülkemizin, kendi doğduğumuz topraklara hizmet ediyoruz.

Türk iş adamı, 20 yıldır Avrupa'daki Türklerin gıda özlemini gideriyor
10.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:22

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan ve toptan gıda sektöründe faaliyet gösteren Gima UK firmasının Yöneticisi Vehbi Keleş, "Türkiye'den getirdiğimiz çok ürün var. Kendi ülkemizin, kendi doğduğumuz topraklara hizmet ediyoruz. Ürünlerini pazarlıyoruz. Bu da bizim için çok gurur verici" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 20 yıldır yaşayan iş adamı Vehbi Keleş, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok farklı ülkesinde uzun yıllardır ithalat gerçekleştirerek Avrupa'daki Türklerin gıda özlemini gideriyor. Keleş, aynı zamanda İngiltere-Türkiye arasındaki ticari gelişmelerin her geçen gün daha da arttığını ifade ediyor. Keleş, "Gima UK yaklaşık 400 firma ile, 29 ülke ile çalışan büyük İngiliz marketler zincirine ürün tedarik eden ve 3 bine yakın bireysel marketlere ürün tedarik eden bir firma. Bünyesinde de şu an 240 kişi çalışıyor, yaklaşık 5 bin ürünümüz var. Ürün konseptimizin içinde en önemlisi kendi markamız Bodrum markası. Onun da yaklaşık 800 çeşit ürünü var" ifadelerini kullandı. Türk iş adamı Keleş, "Bunların içinde en güzel olanı, yüzde 80'i Türkiye'den ithal ediyoruz ve İngiltere genelinde dağıtım yapıyoruz, pazarlıyoruz" dedi.

"Bizim için çok gurur verici"

İngiltere'de market işine girdiğinde toptan gıda sektörüne ihtiyaç olduğunu gördüğünü ifade eden Keleş, "Bu işe girdik. Daha sonra çok çeşitli ürün yaptığımız için, birçok ülkeden ürün getirdiğimiz için bunlar da Türk marketlerde bir nevi ürün zenginliği oluşturdu ve marketlerin de daha çok potansiyelini arttırdı. Genelde Türkiye'den getirdiğimiz çok ürün var. Burada gurur verici şey kendi ülkemizin, kendi doğduğumuz topraklara hizmet ediyoruz bir nevi. Ürünlerini pazarlıyoruz. Bu da bizim için çok gurur verici oluyor" ifadelerini kullandı.

Gima UK Yöneticisi Vehbi Keleş uzun yıllardan beri İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarımızın taleplerine karşılık verebildikleri için gurur duyduklarını dile getirirken, İngiltere'de birçok markette Türk ürünlerini raflara taşımaya özen gösteriyor. Avrupa'da yaşayan çoğu Türk vatandaşının evlerinde yemek hazırlarken ürünlerini eksiksiz olarak bulabildiğini ve bu anlamda mutlu olduklarını vurgulayan Keleş, "Her şekilde zorluklar oluyor ama biz daha çok zorluklarda değil, işimizin üzerine gittik. O zorlukları aşarak istediğimiz seviyeye geldik. Şu anda Gima UK İngiltere'nin lider firmalarından biri gıda sektöründe" dedi.

Türkiye'den daha çok ürün çekip İngiltere'de pazarlamak istediklerini ifaden eden Keleş, "Zaten en güzel duygu burada. Bu konular gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bir diğer mutlu eden kısım kendi ülkemizden ürün çekiyoruz, ürün getiriyoruz, Türkiye'de gördüğümüz tarlada veya fabrikada çalışan insanlara da ekmek kapısı olması. Bizim için apayrı gurur verici, bir nevi hizmet olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İngiltere, Türkiye'ye çok öncelik veriyor"

Keleş, İngiltere ve Türkiye arasında önemli ticari anlaşmalar gerçekleştiğini ve gelecek günlerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyon dolara kadar çıkarılması projesinin olduğunu dile getirerek, "Bu güzel bir şey tabi bizim için avantajlı bir şey. Brexit'ten dolayı serbest ticaret görüşmeleri devam ediyor. İngiltere Türkiye'ye çok öncelik veriyor. Bu bizim için her zaman avantajlı oluyor" diye konuştu.

İngiltere'nin önemli zincir marketinde yer aldıklarını belirten iş adamı Keleş, "15 yıldır onlarla çalışıyoruz. Ürün tedarik ediyoruz. Sadece Türk değil, Türk olmayan diğer bireysel marketlere de ürün tedarik ediyoruz" dedi. Keleş İngiltere genelinde tüm Birleşik Krallık'a ürün pazarladıklarını vurgulayarak, "Her şekilde kasabada bizim ürünlerimizi bulabilirler. Bazen ücra köşede olan Türk vatandaşlarımız bulamayabilir. Bu ürünler için bizi arayanları en yakın marketlere yönlendirebiliriz. Ayrıca Online alışveriş yapabilirler" dedi.

"Pandemi döneminde çok yoğun talep vardı" diyen Keleş, "Biz çok hızlı bu talebe cevap verdik. Online talepte vardı, normal marketlerden de talep vardı. Gıda sektörü çok ön plana çıktı pandemi döneminde. Hızlı cevap vermemiz bizim iş gücümüzü arttırdı. Markamızı da ön plana çıkardı" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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