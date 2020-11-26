Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
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Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

26.11.2020 11:00 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:05
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş, dört kişilik ailenin açlık sınırını 2.517 TL, yoksulluk sınırını ise 8.198 TL olarak açıkladı.

Türk-İş, dört kişilik ailenin açlık sınırını 2.517 TL, yoksulluk sınırını ise 8.198 TL olarak açıkladı.

Türk-İş'den yapılan açıklamada, Türk-İş araştırmasına göre 2020 Kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2.516,67 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının (yoksulluk sınırı) 8.197,62 TL, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti'nin ise aylık 3.073,63 TL olduğu kaydedildi.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının (mutfak masrafı) bir yıl öncesine göre 414 TL, temel ihtiyaçlar için yapması gereken toplam harcamanın ise 1.348 TL arttığına dikkat çekildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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