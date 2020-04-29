Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar'dan 1 Mayıs açıklaması Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, güzel ve güneşli günlerin görüleceği, salgının ve eşitsizliklerin üstesinden gelinmiş bir gelecek umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, güzel ve güneşli günlerin görüleceği, salgının ve eşitsizliklerin üstesinden gelinmiş bir gelecek umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Gülnar, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında, bu yıl içinde bulunulan olağanüstü durum dolayısıyla alanlarda olamadıklarını belirtti.

Kovid-19'un salgınına rağmen halkın temel mal ve hizmetlerini karşılamak için iş yerlerinde işçiler olarak çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Gülnar, "Mal ve hizmet üretimini bu zor koşullar altında sürdüren arkadaşlarımız, gece gündüz demeden canını dişine takarak, büyük bir özveriyle çalışıp adeta yaşamlarını ortaya koyan kardeşlerimiz, çalışmaya, üretmeye, hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınıyla dünyanın değiştiğini ifade eden Gülnar, şöyle konuştu:

"Şimdi sosyal devleti yeniden inşa etmenin zamanıdır. Şimdi işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın, emeklinin, işsizin, yani toplumun geniş kesimlerinin taleplerinin karşılanması zamanıdır. Şimdi yaşadıklarımız, önümüzdeki dönemde dünya çapında yaşanabilecek kapsamlı toplumsal dönüşümlerin zemini olmalıdır. Ekonomik ve sosyal politikaların öncelikli amacı, refahın adaletli dağılımı olmalıdır. Ücretli çalışanların yaşama ve iş şartları iyileştirilmelidir. Vergide adalet sağlanmalıdır. İşsizlik ve kayıt dışı istihdam ortadan kaldırılmalıdır. Stratejik sektörler ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi hizmetler kamu tarafından yerine getirilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu kuruluş amacına uygun kullanılmalıdır. Kıdem tazminatı gibi işçilerin en önemli kazanımları korunmalı, esnek çalışmaya dönük değişiklikler gündeme getirilmemelidir. Bu salgının mağlup edilmesinin ardından, tüm insanlığın bir arada ve barış içinde yaşayabileceği, eşitsizliklerin üstesinden gelmek için bir mücadele vereceği sürecin içine gireceğini ümit ediyoruz. Güzel ve güneşli günlerin görüleceği,salgının ve eşitsizliklerin üstesinden gelinmiş bir gelecek umuduyla herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA