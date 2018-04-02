Türk-İş 1 Mayıs'ı Hatay'da Kutlayacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu sene 1 Mayıs'ı Hatay'da yapacağız. Yoğun bir katılımla işçinin meselesini, problemlerini Hatay'dan Türkiye kamuoyuna, ülkeyi yönetenlere anlatmaya gayret edeceğiz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında, Türk İş'in 1 Mayıs'ı son 5 senedir İstanbul'da kutladığını kaydederek, "İstanbul'dan sonra işçinin başkenti Zonguldak'ta yaptı. Terörün tavan yaptığı bir dönemde Çanakkale'de yaptı. 15 Temmuz'dan sonra da Ankara'da yapması gerekiyordu, Tandoğan Meydanı'nda yaptı. Bu sene 1 Mayıs'ı nasip olursa Hatay'da yapacağız. Yoğun bir katılımla işçinin meselesini, problemlerini Hatay'dan Türkiye kamuoyuna, ülkeyi yönetenlere anlatmaya gayret edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Taşeronla ilgili bu gün son gün olduğunu ve giremeyenler olduğunu dile getiren Atalay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT), alo hattında çalışanlar var, bilgi işlem merkezleri var, Kara Yolları başta olmak üzere asıl işi yapıp da yüzde 70'e takılanlar var. Bunu da Başbakan'a ifade ettik. Başbakan da kısa bir zaman içinde kitlerle ilgilide kamuoyuna müjdeli bir haber vereceğini söyledi."

Atalay, Şeker İş Sendikası'nın topladığı 1 milyon 690 bin imzayı 27 Mart'ta Türk-İş'e teslim ettiğini belirterek, "İmzaları teslim aldığımız gün Türk İş Yönetim Grubu olarak bir karar aldık ve bir komisyon oluşturduk. Şeker İş Sendikası'ndan imzaları teslim alan komisyon Nazmi Irgat başkanlığında, Zekeriya Nazlım, Hasan Öztürk, Ferhan Tuncel, Zekeriya Özdeş, Hülya Uzuner Duransoy'dan oluşuyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından içinde imzaların olduğu 25 çuval, Başbakanlığa teslim edilmek üzere araca yüklendi. - ANKARA