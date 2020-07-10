Türk Interpol polisinden 3 ülkede eş zamanlı operasyon Türk Interpol polisi, kırmızı bültenle aranan 4 şüpheliyi 3 farklı ülkede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla Türkiye'ye getirdi.

Türk Interpol polisi, kırmızı bültenle aranan 4 şüpheliyi 3 farklı ülkede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla Türkiye'ye getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı suc¸lardan kırmızı bu¨ltenle aranan 4 şüphelinin, Türkiye'ye getirilmesi amacıyla Interpol-Europol Daire Bas¸kanlıgˆı ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Türk Interpol ekibinin, Hollanda, Belarus ve Kırgızistan'da yürüttüğü operasyonlarda yakalanan 4 şüphelinin dün Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Türk Interpol polisinin, Belarus'ta düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK'lı terörist "Bedran Cudi" kod adlı Hicri Mamas¸'ın, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında aktif yer aldığı aktarılan açıklamada, 2015'te Şırnak'taki çukur-hendek olaylarında da teröristlere M-16 uzun namlulu silah dağıttığı kaydedildi.

Açıklamada, sahte kimlikle Belarus'a kaçan terörist Mamaş'ın, burada HDP'li aktivist olarak tanıtılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Uyuşturucu satıcıları Hollanda'da yakalandı

Açıklamada, Hollanda'da yakalanan şüphelilerden Kemal Kahya'nın, Türkiye'ye gönderilecek uyuşturucu maddelerin nakliyecilere teslim edilmesi aşamasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı ülkede yakalanan diğer zanlı Ramazan Zor'un ise Elazığ'da fırından çıkardığı 17 kilo 900 gram toz esrarla yakalanıp daha sonra Hollanda'ya kaçtığı bildirildi.

Çocuk istismarcısı 10 yıl sonra yakalandı

Türk Interpol polisinin Kırgızistan'da yürüttüğü çalışmada yakalanan Samet Ardıç'ın da Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılının şubat ayında 15 yas¸ından ku¨c¸u¨k bir kız c¸ocugˆunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çocugˆun Nitelikli Cinsel I·stismarı ve Kis¸iyi Hu¨rriyetinden Yoksun Kılma" suc¸larından arandığı ifade edildi.

Zanlı Ardıç'ı teslim alacak Türk Interpol polisinin, Kırgız vatandaşların ülkelerine tahliyesini gerçekleştiren uçakla gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA