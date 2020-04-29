Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oral: "Bağışıklamanın önemini tekrar kavradık"
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Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oral: "Bağışıklamanın önemini tekrar kavradık"

Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İmmunoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral, "Yeni moleküler teknolojilerin yaygın olarak immünolojik çalışmalarda devreye girmesiyle yeni keşiflere yelken açtık.

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oral:
29.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:08

Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İmmunoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral, "Yeni moleküler teknolojilerin yaygın olarak immünolojik çalışmalarda devreye girmesiyle yeni keşiflere yelken açtık. İmmünolojik tanı yöntemleri, çeşitlendi ve genişledi. Kovid-19 pandemisi ile immünolojiyi bilmenin ve bağışıklamanın önemini tekrar kavradık." ifadesini kullandı.

Oral, 29 Nisan Dünya İmmünoloji Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, bağışıklık sisteminin tanı, tedavi ve korunmada ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Salgın süreci boyunca yaşananların bağışıklık biliminin ne denli önemli bir alan olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Oral, şunları kaydetti:

"İmmün sistemi bileşenlerini hedef alan yeni tedavi yaklaşımları ile kanserler, hematolojik hastalıklar, alerjik hastalıklar, romatolojik hastalıklar gibi bir çok hastalığı daha etkin şeklide tedavi edebilir olduk. Bu süreçte check-point inhibitörleri, CAR-T ve CAR-NK hücre tedavileri, tolerans indükleyici dendritik hücre ve T hücre tedavileri ile tanıştık. Yeni moleküler teknolojilerin yaygın olarak immünolojik çalışmalarda devreye girmesiyle yeni keşiflere yelken açtık. İmmünolojik tanı yöntemleri, çeşitlendi ve genişledi. Bugünlerde ise Kovid-19 pandemisi ile immünolojiyi bilmenin ve bağışıklamanın önemini tekrar kavradık. Bütün dünyanın immünolojinin ne kadar önemli olduğunu kabul ettiği bu dönemde, ülkemizde de immünolojinin hak ettiği ilgiyi görmesini diliyorum."

Oral, "Bu süreçte bağışıklanarak, korunmanın ve tedavinin ne kadar önemli olduğunu, bağışıklığımızın zayıf olduğu durumlarda ne kadar zor durumda kaldığımızı gördük, yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Prof. Dr. Oral, Türk İmmünoloji Derneği olarak, Dünya İmmünoloji Günü'nde, Kovid-19 salgınına bağışıklık bilimi penceresinden bakarak bilim insanlarının katılımıyla online seminerler verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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