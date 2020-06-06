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Türk ilaç sektörüne uluslararası tescil

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluş olan Uluslararası Uyum Konseyi'ne...

Türk ilaç sektörüne uluslararası tescil
06.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:37

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluş olan Uluslararası Uyum Konseyi'ne Türkiye'nin tam üyeliği ile, ülkemizde ilaç adına yürütülen faaliyetlerin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK), ilaç alanında dünyadaki kuralları belirleyen Uluslararası Uyum Konseyi'ne tam üyelik başvurusu, konseyin 27 Mayıs tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Adil Pelister, şunları kaydetti:

"ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoriteleri tarafından kurulmuş, dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaç edinmiş bir kuruluş olan Uluslararası Uyum Konseyi'ne Türkiye'nin tam üyeliği ile, ülkemizde ilaç adına yürütülen faaliyetlerin uluslararası standartları karşıladığı tescil edilmiş oldu. Uluslararası Uyum Konseyi, tüm dünyada ilaçların etkili, güvenli ve yüksek kalitede olduğunu garanti edecek ilaç regülasyonlarını yayımlıyor. Bu kapsamda ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde ülkemizin söz sahibi olması, ülkemize uluslararası itibar kazandırmanın yanı sıra Türk ilaç sektörümüzün ihracatına da ivme kazandıracaktır.

Özellikle ülkemizin pandemi sürecinde göstermiş olduğu mücadele ve yardımsever yaklaşım tüm dünyada dikkatleri üzerimize çekmemize sebep oldu. Sağlık Bakanlığımızın bu süreci büyük bir başarı ile yürütmesi ve TİTCK'in bu zor süreçte ülkemize bu gururu yaşatmasına katkı sağlayan başta Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve TİTCK Başkanı Sayın Dr. Hakkı Gürsöz olmak üzere herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu yaşanan gurur verici gelişmenin ilerleyen günlerde uluslararası ticaretimize de olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum."

Pelister, yeni koronavirüsü (Kovid-19) önleyecek aşı ve tedavisinde kullanılacak ilaç için araştırma ve geliştirme çalışmalarının Türkiye'de de ciddi olarak devam ettiğini aktararak, "Pandemiye son verecek aşı ve ilacın bulunması hangi ülke olursa olsun insanlık adına çok büyük bir gelişme olacak. İlaç sektörünün ciddi önem kazandığı bugünlerde Türk ilaç ve medikal sektörlerinin ülkemizin küresel boyutta önemli buluşlara imza atabilmesi adına İKMİB olarak bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin de bu alanda yıldız olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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