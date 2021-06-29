Türk ilaç firmasının ilk dokuz formülasyonu Avrupa raflarında
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Türk ilaç firmasının ilk dokuz formülasyonu Avrupa raflarında

Türk ilaç firmasının ilk dokuz formülasyonu Avrupa raflarında
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Kaiser İlaç, ilk dokuz formülasyonunun temmuzda Avrupa raflarında yerini alacağını bildirdi.

Kaiser İlaç, ilk dokuz formülasyonunun temmuzda Avrupa raflarında yerini alacağını bildirdi.

TBY Holding iştiraklarından Kaiser İlaç tarafından yapılan açıklamada, daha önce ilgili buluşların lisans haklarını buluş sahipleri Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'den aldıkları bir anti-enflamatuar, bir bronkodilatif, bir anti-karsinojenik, üç antiviral, bir antidiyabetik, bir antidepresif ve bir anti-obezitik formülasyonunu Avrupa raflarına koymak üzere Alman üretici Plantafood Medical GmbH ile anlaşma safhasında oldukları ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaiser İlaç Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Akkaş, TBY Holding tarafından ortaya konan ve patentlerinin mucitleri Erdal Can Alkoçlar ile Metehan Yeşil'in olduğu toplam 40 besin takviyesi ve geleneksel bitkisel tıbbi ürün (GBTÜ) muadili formülasyonu 2023 sonuna kadar Avrupa raflarına koyma vizyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Akkaş, "İlgili formulasyonlardan GBTÜ muadil ürünlerimizin tamamını Alman geri ödeme sistemine tanımlatmayı hedefliyoruz. Nüfusu hızla yaşlanan Avrupa toplumlarının diyabet, hiperkolesterolemi, hipertansiyon gibi metabolik hastalıkların yanında kas kütlesini ve cinsel fonksiyonu androjenik etki yapmadan destekleyen fito-SARM formülasyonlarıyla ilgili yine buluş sahipleri Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil ile görüşme halindeyiz." ifadelerini kullandı.

İlgili formülasyonların Avrupa Birliği'nde piyasaya sürülecek ilk Türk patentlerinden doğan buluşlar olduklarına dikkati çeken Akkaş, "Daha önce grubumuzun Bosna Hersek'e bir teknoloji transfer çalışması olmuştu fakat tüm Avrupa Birliği'nde ruhsatlanmış olacak formüllerimiz ilk Türk patentli olarak Avrupa'ya açılmış biyosötik ve önleyici hekimlik konseptinde geliştirilmiş ürünler olacak. Bu da bize büyük gurur vermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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