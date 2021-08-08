Türk İklimlendirme Sektörünün İhracat Atağı! Hangi Seviyedeyiz?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk İklimlendirme Sektörünün İhracat Atağı! Hangi Seviyedeyiz?

Türk İklimlendirme Sektörünün İhracat Atağı! Hangi Seviyedeyiz?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, Türk iklimlendirme sektörünün ihracat kısmı hakkında bilgi verdi.

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, Türk iklimlendirme sektörünün ihracat kısmı hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin iklimlendirme sektöründe ihracat ve ithalat karşılaştırmasında cari açığı minimum düzeyde veren ülke olduğunu ve bunun Türkiye ekonomisi için değer yaratan bir faktör olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemlerde altyapı projelerinin, ticari alanların ve endüstriyel tesislerin artmasıyla iç mekan hava koruma sistemlerine olan talebin artmasını beklediklerini ifade eden Eroğlu, Türk müteahhitlerinin yurtdışında havalandırma, iklimlendirme ve inşaat sektöründe pazarlara girmesinin büyük avantaj olduğunu belirtti.

Yenilenebilir, hibrit enerjili sistemlere yönelimin bulunduğunu, cihazlarda karbondioksit ve su ayak izlerinin azaltılması için bir takım şartların getirildiğini söyledi. Şartların yerine getirilmemesi durumunda Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapılması noktasında ciddi sorunlarla karşılaşılacağını belirtti. Şirketlerin araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerinin sisteme uyması halinde hem Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracatta hem de lokal pazarda ciddi değişiklikler yaratacağını vurguladı.

İleriki dönemlerde insanların taze ve temiz havaya verdikleri önem ve bilinç seviyesinin artacağını bununla beraber gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde filtrasyon, hava temizleme teknolojilerinin ön plana çıkacağını ifade etti. İklimlendirme sistemini mekanik sistemden çıkartıp otomatik kontrol ve otomasyon sistemleriyle entegre etmek istediklerini ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eroğlu, "Gelişmiş ülkelerde bu şartnamenin uygulanıp ilerleyen zamanlarda da ülkemize geleceğini, böylece iklimlendirme sektöründe katma değerli malzemeleri daha fazla üretip, ihraç edeceğimizi ön görüyoruz" dedi.

Kaynak: Wise.tv

Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Yonca Evcimik Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Muslera Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk İklimlendirme Sektörünün İhracat Atağı! Hangi Seviyedeyiz? - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 02:07:05. #1.15#

title