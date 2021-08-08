Türk İklimlendirme Sektörünün İhracat Atağı! Hangi Seviyedeyiz?

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, Türk iklimlendirme sektörünün ihracat kısmı hakkında bilgi verdi.

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, Türk iklimlendirme sektörünün ihracat kısmı hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin iklimlendirme sektöründe ihracat ve ithalat karşılaştırmasında cari açığı minimum düzeyde veren ülke olduğunu ve bunun Türkiye ekonomisi için değer yaratan bir faktör olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemlerde altyapı projelerinin, ticari alanların ve endüstriyel tesislerin artmasıyla iç mekan hava koruma sistemlerine olan talebin artmasını beklediklerini ifade eden Eroğlu, Türk müteahhitlerinin yurtdışında havalandırma, iklimlendirme ve inşaat sektöründe pazarlara girmesinin büyük avantaj olduğunu belirtti.

Yenilenebilir, hibrit enerjili sistemlere yönelimin bulunduğunu, cihazlarda karbondioksit ve su ayak izlerinin azaltılması için bir takım şartların getirildiğini söyledi. Şartların yerine getirilmemesi durumunda Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapılması noktasında ciddi sorunlarla karşılaşılacağını belirtti. Şirketlerin araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerinin sisteme uyması halinde hem Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracatta hem de lokal pazarda ciddi değişiklikler yaratacağını vurguladı.

İleriki dönemlerde insanların taze ve temiz havaya verdikleri önem ve bilinç seviyesinin artacağını bununla beraber gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde filtrasyon, hava temizleme teknolojilerinin ön plana çıkacağını ifade etti. İklimlendirme sistemini mekanik sistemden çıkartıp otomatik kontrol ve otomasyon sistemleriyle entegre etmek istediklerini ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Eroğlu, "Gelişmiş ülkelerde bu şartnamenin uygulanıp ilerleyen zamanlarda da ülkemize geleceğini, böylece iklimlendirme sektöründe katma değerli malzemeleri daha fazla üretip, ihraç edeceğimizi ön görüyoruz" dedi.

Kaynak: Wise.tv