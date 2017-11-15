Türk İhraç Ürünleri Litvanya'nın Market Raflarını Süsleyecek

Türk ihraç ürünleri, Baltık ülkesi Litvanya'nın market raflarını süslemeye hazırlanıyor. Litvanya'nın ikinci büyük perakende mağazacılık zinciri "İKİ" Türkiye'ye gıda ve tekstil ürünleri almak için "Alım Heyeti" gönderdi.



Ekonomi Bakanlığının "Özel Nitelikli Alım Heyeti" programı kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi Organizasyonu ile Türkiye'ye gelen 4 kişilik "Alım Heyeti", İstanbul ve İzmir'de Türk firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Organizasyonu ile İzmir Swissotel'de 30 Türk firması ile ikili iş görüşmeleri yapan "İKİ" süpermarket zinciri, verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.



"Büyükelçiliğin tanıtımı sonrasında Türkiye'yi radarımıza aldık"



Türkiye ile ilk kez ticari temas kurduklarını belirten "İKİ" Süpermarket Zincirleri Satın Alma Müdürü İgor Koroliov, Litvanya'nın Türkiye Büyükelçiliğinde düzenlenen bir toplantı sonrasında Türkiye'yi radarlarına aldıklarını kaydetti. Palink Şirketi tarafından işletilen "İKİ" mağazalarının 235 mağazası ile Litvanya'nın ikinci büyük mağazacılık zinciri olduğuna işaret eden Koroliov, "Türkiye önemli bir gıda, tekstil ve hazırgiyim ihracatçısı ülke. İkili iş görüşmeleri sonrasında Türkiye'den anlaşmalarla döneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.



Litvanya'nın, Estonya ve Letonya ile birlikte 3 Baltık ülkesinin en büyüğü olduğunu hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Litvanya'nın ikinci büyük perakende zincirini İstanbul ve İzmir'de ağırladıklarını, bu girişimin sonrasında Litvanya'ya gıda, hazırgiyim ve tekstil ürünleri ihracatında artış beklentisi içinde olduklarını kaydetti.



"500 milyon dolar ihracat yapabiliriz"



Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması için ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi gereğinin altını çizen Ünlütürk, "Türkiye 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde Litvanya'ya 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2016 yılının 10 aylık dönemine göre ihracatımız yüzde 15 arttı. 250 milyon dolarlık ihracatımızın 29 milyon dolarlık bölümü gıda ürünleri, 103 milyon dolarlık kısmı ise tekstil ve hazırgiyim ihracatı. Özellikle hazırgiyim ihracatımız yüzde 80'lik artış hızı yakalamış durumda. Bu seyri devam ettirdiğimiz takdirde önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde 500 milyon dolar ihracat rakamına ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.



Palink Şirketi tarafından işletilen "İKİ" mağazaları ile ikili iş görüşmesine katılan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 30 firma; iç giyim, çorap, havlu, kuru meyve, yaş meyve, sebze, konserve, hububat, bakliyat, odun dışı orman ürünleri, organik ürünler, un ve unlu mamuller, şekerleme, helva, reçel başta olmak üzere üretimini yaptıkları ürünlerin tanıtımı gerçekleştirdi. - İZMİR