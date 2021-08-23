"Türk İHA'ları harp tarihini değiştirdi"

Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, "Türk İHA'ları harp tarihini ve güç dengelerini değiştirerek hava savunma alanında yeni bir dönemi başlattı" dedi.

Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, "Türk İHA'ları harp tarihini ve güç dengelerini değiştirerek hava savunma alanında yeni bir dönemi başlattı" dedi.

Son yıllarda önemli yükseliş trendine giren Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinde en fazla öne çıkan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı versiyonu olan SİHA'lar sahada dengeleri değiştirdi. Özellikle Suriye, Libya ve Azerbaycan'da sıcak çatışma sahalarında sergiledikleri performanslar, Türk yapımı SİHA'ların başarısını gözler önüne serdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, "Alanında ve emsallerine göre en iyileri arasında olan Türk İHA'ları harp tarihini ve güç dengelerini değiştirerek hava savunma alanında yeni bir dönemi başlattı" dedi.

"Türkiye İHA teknolojisinde liderler arasında"

Türkiye'nin İHA teknolojisinde dünyadaki lider dört ülkeden biri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tanrıkulu, "Tarihin farklı dönemlerinde teknolojik gelişmeler yeni dönemin işaretini verir. Bu yenilikleri getiren ülkeler ekonomi kazanç elde etmenin yanında siyasi ve askeri olarak da üstünlük elde ederler. 21'inci yüzyıl savunma ve istihbarat alanlarında İHA ve SİHA'lar belirleyici rol oynuyor. Uzun süre hava gücü açısından başka ülkelere ihtiyaç duyan Türkiye, insansız hava sistemleri çalışmalarına önemli yatırımlar yapıyor. Türk İHA'ları harp tarihini ve güç dengelerini değiştirerek savunma alanında yeni bir dönemi başlattı. Her ne kadar konvansiyonel savunma sistemi olarak kabul edilen tanklar ve ağır silahlar bugünden yarına kısa süre de ortadan kaybolmasa da uzun vadede insansız hava araçları daha aktif olacaktır. Bu araçlarla birlikte havada, savunma ve saldırı konseptinde yeni bir süreç başlayacağı büyük ihtimal. İHA'ların sahadaki başarıları Türkiye'ye yeni fırsatlar sunarken dış politika da elini güçlendirmekte ve siyasetini daha bağımsız sürdürmesini sağlayacak" şeklinde konuştu.

"İHA'lar Türkiye'nin gökyüzündeki başarı hikayesi"

Türkiye'nin gökyüzündeki başarı hikayesinin yabancı ülkeler tarafından da övgü aldığını kaydeden Doç. Dr. Tanrıkulu, "İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk insansız hava araçlarını oyun değiştirici olarak nitelendirdi. Almanya Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Gert Estenhofer ise Alman savunma sisteminin çağın gereklerine cevap verebilmesi için insansız hava araçlarının silahlandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye bu konuda çok yüksek bir teknik düzeye ulaştı. Biz SİHA'ların gerekliliğini tartışırken, Ankara yıllardır başarılı bir teknoloji oluşturdu" dedi. SİHA'ların Ukrayna, Katar ve Polonya'ya ihraç edilmesi ise hem siyasi hem diplomatik açıdan yerli teknolojinin önemini gösterdi. Özellikle 24 adet Türk yapımı SİHA'nın NATO üyesi Polonya'ya ihraç edilmesi tarihi bir öneme haiz. İnsansız hava araçları, Türkiye'nin sadece milli ve özgün aracı değil aynı zamanda gökyüzünde sonuç alınan bir başarı öyküsüdür" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı