TÜRK HÜCUMBOTU KAŞ'A, YUNAN HÜCUMBOTU MEİS ADASI'NA YANAŞTI ORUÇ Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

ORUÇ Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü. 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

Kaynak: DHA