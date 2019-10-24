Türk-Hırvat Dostluk Derneğinin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

24.10.2019 15:34

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Hırvatistan ziyareti kapsamında, Türk-Hırvat Dostluk Derneğinin 25'inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin en başından beri mükemmel seviyede olduğunu belirterek, Hırvatistan'ı "bölgenin istikrarına katkı sağlayan NATO müttefiki dost bir ülke" olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde seyrettiğini ve bunun Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son görüşmesinde de teyit edildiğini aktaran Kaymakcı, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişim göstermeye elverişli olduğunu ifade etti.

Kaymakcı, Türk-Hırvat Dostluk Derneğinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Bu dernek, memleket özlemi çeken Türk vatandaşlarının bir araya geldiği bir dernekten ziyade, Türkiye ile ilişkileri daha üst seviyelere taşımak isteyen Hırvatların 25 yıl önce kurdukları bir dernek." diye konuştu.

Derneğin tüm üyelerine Dışişleri Bakanlığı ve şahsı adına teşekkür eden Kaymakcı, derneğin gelecekteki faaliyetlerine de tam destek vereceklerini söyledi.

Hırvatistan'ın gelecek yıl AB Dönem Başkanlığını devralacak olmasına da değinen Kaymakcı, "Bölgemiz için zor bir döneme denk gelen başkanlığınızda başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'nin ilk Zagreb Büyükelçisi Yüksel Söylemez'in katkısıyla kurulan derneğin bu dönemde de ilişkilere büyük katkı sağlayacağına inandığını kaydederek, dernek başkanı Goran Beus Richembergh ile üyelerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kaymakcı, iki gün sürecek Hırvatistan temasları kapsamında, AB ve Hareketlilik Ajansı Müdür Yardımcısı Sanja Posavec ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA