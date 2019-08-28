Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret

28.08.2019 16:18

Türkiye'den gelen askeri heyetin Suriye'nin Halep kentinde inşa edilmesi beklenen güvenli bölgeyi ziyaret ettiği ifade edildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türk askeri heyeti, Hama-Lazikiyye Uluslararası yolunda incelemelerde bulundu.



Kaynaklar, İdlib'in doğusunda Al-Nayrab kasabası yakınlarındaki Halep-Lazkiye yolunda bir Türk gözlem noktası kurmak ve incelemek için Suriye topraklarına girdiğini ifade etti. - HALEP

Kaynak: İHA