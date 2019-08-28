Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret

Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret

Türkiye'den gelen askeri heyetin Suriye'nin Halep kentinde inşa edilmesi beklenen güvenli bölgeyi ziyaret ettiği ifade edildi.

28.08.2019 16:18
Türk heyetinden 'Güvenli Bölge'nin inşa edileceği yere ziyaret

Türkiye'den gelen askeri heyetin Suriye'nin Halep kentinde inşa edilmesi beklenen güvenli bölgeyi ziyaret ettiği ifade edildi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türk askeri heyeti, Hama-Lazikiyye Uluslararası yolunda incelemelerde bulundu.


Kaynaklar, İdlib'in doğusunda Al-Nayrab kasabası yakınlarındaki Halep-Lazkiye yolunda bir Türk gözlem noktası kurmak ve incelemek için Suriye topraklarına girdiğini ifade etti. - HALEP

Kaynak: İHA
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