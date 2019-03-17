Türk Heyeti, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Heyetiyle Bir Araya Geldi

Türk Heyeti, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Heyetiyle Bir Araya Geldi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu heyetiyle...

Türk Heyeti, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu Heyetiyle Bir Araya Geldi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Yeni Zelanda Müslüman Dernekleri Federasyonu heyetiyle bir araya geldi.

Kaynak: DHA
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