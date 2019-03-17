Türk Heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters ile Görüştü

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği katliamların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, Christchurch Havalimanı'na indi. Heyet, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılandı.

Türk heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peter ile görüştü.

Kaynak: DHA