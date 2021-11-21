Türk heyeti, Venezuela seçimlerine "gözlemci" olarak katıldı

İSTANBUL (AA) - Venezuela'da düzenlenen yerel seçimlere, Türkiye'den "gözlemci" olarak Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Venezuela Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram'ın da aralarında bulunduğu heyet katıldı.

Ülkede 23 şehrin valileri ile 335 ilçenin belediye başkan ve belediye meclis üyeleri için düzenlenen seçimde, 4 yıllık boykotun ardından muhalefet partileri de yer alıyor.

Gözlemci olarak Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden gözlemcilerin bulunacağı seçimde, Türkiye'den de AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Venezuela Dostluk Grubu Başkanı Bayram'ın da aralarında yer aldığı heyet hazır bulundu.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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