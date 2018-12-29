Türk Heyeti Resmi Temaslar İçin Moskova'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Moskova'da resmi temaslarda bulunuyor.

Bakan Akar, Bakan Çavuşoğlu, MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya gitti. Milli Savunma Bakanlığının Twitter'deki hesabından "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ile birlikte, Moskova'da resmi temaslarda bulunuyor" notuyla toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA