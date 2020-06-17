Türk heyeti Libya'yı görüşmek üzere Trablus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oluşan Türk heyeti, Libya'yı görüşmek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oluşan Türk heyeti, Libya'yı görüşmek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. - TRABLUS Kaynak: İHA