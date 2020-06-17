Türk heyeti, Libya'da temaslarını sürdürüyor
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Türk heyeti, Libya'da temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti, başkent Trablus'ta Libya heyeti ile görüşme gerçekleştirdi.

Türk heyeti, Libya'da temaslarını sürdürüyor
17.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:46

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti, başkent Trablus'ta Libya heyeti ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyeti resmi ziyaret kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Türk heyeti, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi. İki ülke temsilcileri, heyetlerarası toplantı gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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