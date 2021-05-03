Türk heyeti Libya'da
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Türk heyeti Libya'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerinin ardından,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Libya'nın başkenti Trablus'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Twitter hesabından Libya ziyaretini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kardeş Libya'ya desteğimizi göstermek, stratejik ortaklığımızı geliştirmek ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere Trablus'tayız' ifadelerine yer verdi.

Türk heyeti Libya'da
Türk heyeti Libya'da
Türk heyeti Libya'da
Türk heyeti Libya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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