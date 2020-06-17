Türk heyeti Libya'da
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Türk heyeti Libya'da

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türk heyet, Libya hükümeti ile görüştü.

Türk heyeti Libya'da
17.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:09

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türk heyet, Libya hükümeti ile görüştü.

Heyette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan yer aldı. Türk heyet, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan beraberindeki heyet Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından Trablus havalimanında karşılandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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