Türk heyeti Libya'da (1) Uçaktan detay Bakan Çavuşoğlu'nun inişi ve resmi törenle karşılanması Bakan Çavuşoğlu'nun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı...

Uçaktan detay Bakan Çavuşoğlu'nun inişi ve resmi törenle karşılanması Bakan Çavuşoğlu'nun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Libya'ya geldi. Heyet, Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı. Kaynak: AA