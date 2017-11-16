Türk heyeti, Endonezya'da terörle mücadeleyle ilgili görüşmelerde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Taşhan, Türkiye İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet yetkililerinden oluşan heyet, Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanlığını ziyaret etti.



Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadir Şander Gürbüz'ün de hazır bulunduğu ziyarette, terörle mücadele, terörizmin finans kaynaklarının engellenmesi ve terörle mücadele stratejisi gibi konular ön plana çıktı.



Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Joko Widodo'nun temmuz ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette iki ülkenin terörle mücadele deneyimlerini paylaşma kararı aldığını hatırlattı.



Wiranto, bölgesinde başarılı bir şekilde DEAŞ'a karşı operasyon yapan Türkiye'nin terörle mücadelesinden övgüyle bahsetti.



Endonezya'nın da benzer şekilde terörle mücadele ettiğini belirten Wiranto, iki ülke arasında terörle mücadele görüşmelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.