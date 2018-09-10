Türk Heyeti Bağdat'ta Ovaköy Sınır Kapısını Görüştü

Türk ve Iraklı heyetler Bağdat'ta iki ülke arasında açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı için bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak ile Türkiye arasında ikinci sınır kapısının (Ovaköy/Fişhabur) açılmasına yönelik ilk heyetlerarası görüşmeyi bugün Bağdat'ta gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Bağdat ve Ankara'nın projeyi hayata geçirme yönünde kararlı olduklarını aktaran Yıldız, iki tarafın da konular üzerinde müteakip kaldıklarını dile getirdi.

Irak-Türkiye arasındaki ikinci sınır kapısının sadece iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmakla kalmayıp, Basra ile Fişhabur arasında oluşturulacak ulaştırma ağı sayesinde Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayacağını belirten Büyükelçi Yıldız, Irak'ın bu stratejik potansiyelini layıkıyla kullanacağı değerlendirmesinde bulundu.