Türk Heyeti, ABD'den Döndü
Amerikalı papaz Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, tarifeli uçakla yurda geldi.
Amerikalı papaz Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, tarifeli uçakla yurda geldi.
Kaynak: Dunya.com