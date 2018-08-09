Türk Heyeti, ABD'den Döndü

Amerikalı papaz Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, tarifeli uçakla yurda geldi.

Türk Heyeti, ABD'den Döndü

Amerikalı papaz Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek için başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, tarifeli uçakla yurda geldi.

Kaynak: Dunya.com

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