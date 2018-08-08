Türk Heyeti ABD'de Görüşmelere Devam Ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne yönelik görüşmelerin devam ettiğini bildirdi

Türkiye ile ABD arasındaki krizin çözülmesi için Washington'a gelen Türk heyeti, sabah ABD Hazine Bakanlığıyla görüştükten sonra Dışişleri Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği 9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından temsilcilerin bulunduğu bildirilmişti. - WASHINGTON