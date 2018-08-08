Türk Heyet ABD'li Üst Düzey Yetkililerle Görüşecek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’a giden Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlığındaki heyetle görüşeceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'a giden Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlığındaki heyetle görüşeceğini duyurdu.
ABD'li papaz Andrew Brunson krizini görüşmek üzere Washington'a giden Türk heyetinin ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya geleceği açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Türk heyetinin bugün Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceğini doğrulayabiliriz. Toplantı Bakan Yardımcımız John Sullivan tarafından yönetilecek" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı programa göre Sullivan, sabah saatlerinde heyete başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile ikili görüşme gerçekleştirecek. - WASHINGTON