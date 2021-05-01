Türk hentbolunda yeni yapılanma için çalışmalar başladı
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Türk hentbolunda yeni yapılanma için çalışmalar başladı

Türk hentbolunda yeni yapılanma için çalışmalar başladı
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, Türk hentbolunun iyi bir yapılanmanın içine girmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, Türk hentbolunun iyi bir yapılanmanın içine girmesi gerektiğini söyledi.

2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Eskişehir'de Slovenya ve Hollanda ile karşılaşan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Şentürk, AA muhabirine, A Milli Takım'a destek olması amacıyla bir A2 takımı oluşturduklarını kaydetti.

A2 takımından A Milli Takım'a katacakları oyuncuların olduğunu anlatan Şentürk, "Emre Babacan, İlkan Keleşoğlu'nu kadroya aldık. Yavaş yavaş oradan gelecek oyuncularımız var. Mevcut A Milli Takım kadromuzu 4-5 genç oyuncuyla takviye ederek yenilemek istiyoruz." diye konuştu.

"TFF'nin bu işi nasıl yaptığını öğrenirsek iyi olacak"

İlker Şentürk, Almanya'da yaşayan 5 Türk oyuncuyu kadroya dahil ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Almanya'daki 5 Türk oyuncuyu kampa çağırdık. Oyuncuların Türk kimlikleri var, Alman pasaportları var. Avrupa Hentbol Federasyonu ile bu konuda bir sıkıntı yaşadık. Federasyon milli takımda oynatmak için Türk pasaportu istiyor. Bu oyuncularımız Almanya'daki hakları saklı kalmak üzere Türk pasaportu alıp, daha sonra Almanya'daki haklarını alabiliyorlar. Almanya'nın dışında Avusturya'da da Türkler var. Fransa'ya bakmamız lazım. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüştük. Onlardan haber bekliyoruz. Gökhan Töre, Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu'nun da Alman pasaportu var ama Türkiye Milli Takımı'nda nasıl oynuyorlar? Bu konuda onlardan bilgi almak istedik. TFF'nin bu işi nasıl yaptığını öğrenirsek iyi olacak."

Altyapıdaki oyuncu havuzunun çok dar olduğuna değinen Şentürk, bu oyuncu havuzunun iyi bir planlamayla genişletilmesi gerektiğini aktardı.

Şentürk, Türkiye'deki hentbol liginin de kaliteli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Oyuncularımızın kaliteli maçlar oynamaya ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl planlamada milli takımın her ay kamp yapabilmesini planlıyoruz. Türk hentbolunun iyi bir yapılanmanın içine girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Adnan Öztürk: "3-4 yıl içinde hentbolda üst düzeyi yakalayabiliriz"

Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Adnan Öztürk ise Türk hentbolunun sorununun altyapı havuzunun darlığından kaynaklandığını bildirdi.

Kulüplerin altyapıları için antrenörlerle birlikte bir plan yapılması gerektiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tarayıp gelişim kampları düzenlemeliyiz. Bu kamplara antrenörleri de dahil etmeliyiz ki ortak felsefede hareket edelim. Genç ve yetenekli oyuncularımızı yurt dışında oynamaya teşvik etmeliyiz. Kulüplerle yoğun bir koordinasyona girmemiz gerekiyor. Eğer bunları yaparsak 3-4 yıl içinde hentbolda üst düzeyi yakalayabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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